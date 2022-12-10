Спецоперация 10 декабря 2022, 14:04 Удар российских военных по опорному пункту ВСУ сняли на видео РИА «Новости» показало удар из «Града» по опорному пункту ВСУ на Запорожском направлении РИА «Новости»

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Российские военные ударом из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» уничтожили опорный пункт украинских военных на Запорожском направлении. Кадры работы военного расчета показало РИА «Новости».

На опубликованных кадрах военные проводят наведение, а после производят несколько залпов по поставленной цели.

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Командир расчета рассказал, что военные выполняли задачу по уничтожению опорных пунктов противника. Всю работу выполнили скоординированно и точно.

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«Выдвинулись на позицию, выбрали точку. Отработали по этим позициям. Опорные пункты пехоты противника были уничтожены», — подчеркнул военный.

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков в ходе последнего брифинга заявил, что за минувшие сутки военные нанесли удар по шести пунктам управления украинских боевиков в Харьковской области, Донецкой и Луганской народных республиках.

Всего российские военные поразили 92 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, а также скопления военной техники и живой силы в 197 районах проведения специальной военной операции.