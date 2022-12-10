10 декабря 2022, 14:04
Удар российских военных по опорному пункту ВСУ сняли на видео
РИА «Новости» показало удар из «Града» по опорному пункту ВСУ на Запорожском направлении
Российские военные ударом из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» уничтожили опорный пункт украинских военных на Запорожском направлении. Кадры работы военного расчета показало РИА «Новости».
На опубликованных кадрах военные проводят наведение, а после производят несколько залпов по поставленной цели.
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Командир расчета рассказал, что военные выполняли задачу по уничтожению опорных пунктов противника. Всю работу выполнили скоординированно и точно.
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«Выдвинулись на позицию, выбрали точку. Отработали по этим позициям. Опорные пункты пехоты противника были уничтожены», — подчеркнул военный.
Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков в ходе последнего брифинга заявил, что за минувшие сутки военные нанесли удар по шести пунктам управления украинских боевиков в Харьковской области, Донецкой и Луганской народных республиках.
Всего российские военные поразили 92 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, а также скопления военной техники и живой силы в 197 районах проведения специальной военной операции.
Специальная военная операция РФ на Украине
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