19 января 2024, 13:23
Удар российских штурмовиков Су-25 по позициям ВСУ сняли на видео
Минобороны показало работу штурмовиков Су-25 в зоне спецоперации
Штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил России нанесли удар по подразделениям ВСУ на Донецком направлении. Видео со взлетом пилотов и их работой показала пресс-служба Минобороны.
На опубликованных кадрах видно, как штурмовики взлетели с военного аэродрома и, достигнув места, выпустили серию ракет по предоставленным координатам. После выполнения боевого задания летчики вернулись на аэродром базирования.
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В пресс-службе Минобороны уточнили, что все указанные цели экипажи успешно поразили. Полет прошел в штатном режиме.
Штурмовики Су-25 регулярно наносят удары по скоплениям войск и боевой техники противника на Донецком направлении. В начале недели Минобороны показало на видео авиаудары по позициям ВСУ при помощи управляемых ракет, запущенных с самолетов.
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