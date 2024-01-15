Спецоперация 15 января 2024, 08:58 Удар расчетом ОТРК «Искандер» на Купянском направлении сняли на видео Расчет ОТРК «Искандер» ударил по инфраструктуре ВСУ на Купянском направлении

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Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» успешно поразил военную инфраструктуру ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Минобороны. Видео работы ОТРК опубликовали в официальном Telegram-канале ведомства.

По словам начальника расчета с позывным Утес, пусковая установка находилась на боевом дежурстве.

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Когда военным пришла соответствующая команда, расчет вывел пусковую установку в готовность к нанесению ракетного удара.

«Пуск прошел штатно. Цель поражена», — подчеркнул он.

Всего с начала проведения СВО, по данным Минобороны на 14 января, ВС России уничтожили уже 567 самолетов противника, 265 вертолетов, 10 664 беспилотников, 450 зенитных ракетных комплексов, 14 618 танков и других боевых бронированных машин, свыше 1200 боевых машин РСЗО, 7729 орудий полевой артиллерии и минометов, а также более 17 450 единиц специальной военной автомобильной техники.