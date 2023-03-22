Спецоперация 22 марта 2023, 09:52 Удар по живой силе и технике ВСУ артиллерийскими установками «Акация» попал на видео Минобороны России опубликовало видео боевой работы расчетов САУ «Акация» на СВО

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Поражение опорных пунктов, живой силы и военной техники ВСУ артиллерийскими установками «Акация» Центрального военного округа в зоне СВО попало на видео. Кадры опубликовало Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что расчеты самоходных установок калибра 152 миллиметра совершают огневые налеты в зоне спецоперации каждый день.

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Средства поражения выбираются в зависимости от боевой задачи и характера цели. В арсенале расчета «Акации» есть и осколочные, и фугасные, и осколочно-фугасные снаряды. Для уничтожения бронированной техники противника применяются кумулятивные, подкалиберные и бронебойные боеприпасы.

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Получив подтверждение, что атака удалась, боевой расчет сразу же переводит установку в транспортное положение и покидает огневые позиции.

Накануне Минобороны России также показало кадры работы расчетов самоходных гаубиц «Мста-С» Западного военного округа в зоне спецоперации. Артиллеристы выполняют боевые задачи круглые сутки в любую погоду.