Удар по замаскированной под гражданский грузовик украинской РСЗО сняли на видео

Уничтожение замаскированной под гражданский грузовик РСЗО, из которой вели обстрел украинские военные, сняли на видео. Удар нанесла российская артиллерия.

Кадры ликвидации объекта опубликовало РИА «Новости». Это далеко не первый случай, когда ВСУ маскируют огневые точки в гражданских машинах, оборудуют позиции в жилых домах и объектах социальной инфраструктуры.

Накануне в Минобороны сообщили, что украинские боевики заминировали обочины асфальтированной дороги между населенными пунктами Красный Под и Радушное в Криворожском районе Днепропетровской области. Но местных жителей об этом не предупредили.

В ведомстве подчеркнули, что это очередной пример провокации, подготовленной украинскими властями, в результате которой могут пострадать мирные граждане.

«Несмотря на неоднократные заявления Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, такие циничные действия киевского режима до настоящего времени по-прежнему остаются без внимания мировой общественности», — заключили в министерстве.