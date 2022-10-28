Удар по резервам ВСУ уничтожил более 180 боевиков | 360°

Спецоперация 28 октября 2022, 15:38 Удар по резервам ВСУ уничтожил более 180 боевиков Минобороны заявило об уничтожении более 180 боевиков при ударе по резервам ВСУ РИА "Новости"

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Российские авиация и артиллерия ударили по позициям украинских войск, выдвинувшихся на Николаево-Криворожском направлении. Как сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, всего уничтожили более 180 военных из резервов украинской армии.

«Сосредоточенным огнем российской артиллерии и ударами армейской авиации наносилось поражение выдвигавшимся из глубины резервам украинских войск, а также диверсионным группам у линии боевого соприкосновения», — заявил Конашенков.

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Он подчеркнул, что в результате атаки уничтожены более 180 украинских военнослужащих, восемь боевых бронированных машин и шесть автомобилей.

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Представитель Минобороны отметил, что за минувшие сутки российские войска пресекли все попытки украинских боевиков провести атаки на Купянском и Южно-Донецком направлениях. Во всех случаях противник понес потери в живой силе и военной технике.