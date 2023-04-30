Спецоперация 30 апреля 2023, 15:16 Удар по пункту ремонта техники ВСУ нанесли в Сумской области Минобороны: ВС России поразили пункт ремонта военной техники ВСУ в Сумской области РИА «Новости»

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Российские военные поразили пункт ремонта военной техники и вооружения ВСУ в Сумской области. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Свесса Сумской области ВС России поразили пункт ремонта вооружения и военной техники117-й бригады территориальной обороны», — сказал он.

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Ранее Минобороны сообщило, что подразделения ВС России нанесли удар по командному пункту 81-й бригады украинских боевиков на территории Луганской Народной Республики.

Также Конашенков сообщал о ударе по железнодорожному эшелону, перевозившему порядка 200 тонн боеприпасов для ВСУ в Донецкой Народной Республике.

В боях на Донецком направлении за сутки подразделения националистов потеряли до 480 человек живой силы. Активную поддержку штурмовым отрядам оказала авиация, совершившая четыре вылета.