30 апреля 2023, 15:16
Удар по пункту ремонта техники ВСУ нанесли в Сумской области
Минобороны: ВС России поразили пункт ремонта военной техники ВСУ в Сумской области
Российские военные поразили пункт ремонта военной техники и вооружения ВСУ в Сумской области. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
«В районе населенного пункта Свесса Сумской области ВС России поразили пункт ремонта вооружения и военной техники117-й бригады территориальной обороны», — сказал он.
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Ранее Минобороны сообщило, что подразделения ВС России нанесли удар по командному пункту 81-й бригады украинских боевиков на территории Луганской Народной Республики.
Также Конашенков сообщал о ударе по железнодорожному эшелону, перевозившему порядка 200 тонн боеприпасов для ВСУ в Донецкой Народной Республике.
В боях на Донецком направлении за сутки подразделения националистов потеряли до 480 человек живой силы. Активную поддержку штурмовым отрядам оказала авиация, совершившая четыре вылета.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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