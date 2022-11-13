13 ноября 2022, 04:54
Удар по Николаеву поразил казармы ВСУ — активист подполья
Активист николаевского подполья рассказал о российском ударе по казармам ВСУ
В одной из школ Николаева украинские бойцы оборудовали казармы. Они были поражены ударом российских военных вместе с личным составом ВСУ. Об этом в комментарии РИА «Новости» рассказал активист николаевского подполья.
«Военные ноют по поводу прилетов в здание гимназии. По нашим данным, там находилось очень большое количество нацистов, и эту информацию мы куда надо отправляли. Накрыло всех», — рассказал активист.
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Речь, по его словам, идет о Первой украинской гимназии имени Николая Аркаса. Собеседник агентства вспомнил, что именно в этом учебном заведении еще в 2014 году в столовой продавали компот с названием «Кровь русских младенцев».
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На сегодняшний день школы в Николаеве переведены на дистанционное обучение. Детей и учителей в зданиях нет.
Украинский лидер Владимир Зеленский ранее сравнил атаки ВС РФ с адом. После осады со стороны российских сил бойцы ВСУ покинули расположенный на Авдеевском направлении населенный пункт Опытное. Он прикрывает подходы к южной части укрепрайона. Российские военные уже подняли в населенном пункте флаг.
Специальная военная операция РФ на Украине
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