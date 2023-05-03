Спецоперация 03 мая 2023, 08:10 Удар по месту подготовки украинских войск нанесли в Запорожье Член ВГА Запорожской области Рогов: в Запорожье ударили по месту подготовки войск Украины Flickr

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Территория в Запорожье, где иностранные инструкторы готовили украинские войска, попала под удар. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил член военно-гражданской администрации Запорожской области, председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«На территории карьера в Шевченковском районе Запорожья наши военные накрыли боевиков ВСУ, проводящих боевое слаживание», — сообщил он.

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По его словам, в момент прилета там находились, в частности, инструкторы из-за рубежа. Накануне Рогов сообщал, что стрельба и взрывы раздались в городе Запорожье.

Запорожская область вошла в состав России по итогам референдума осенью 2022 года. Однако Украина не признала результаты волеизъявления людей и продолжила атаковать регион.

Россия сейчас контролирует свыше 70% Запорожской области, но бывший областной центр региона — город Запорожье — остается под контролем киевского режима. Административным центром Запорожской области пока является Мелитополь.