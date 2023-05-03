03 мая 2023, 08:10
Удар по месту подготовки украинских войск нанесли в Запорожье
Член ВГА Запорожской области Рогов: в Запорожье ударили по месту подготовки войск Украины
Территория в Запорожье, где иностранные инструкторы готовили украинские войска, попала под удар. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил член военно-гражданской администрации Запорожской области, председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«На территории карьера в Шевченковском районе Запорожья наши военные накрыли боевиков ВСУ, проводящих боевое слаживание», — сообщил он.
Реклама
По его словам, в момент прилета там находились, в частности, инструкторы из-за рубежа. Накануне Рогов сообщал, что стрельба и взрывы раздались в городе Запорожье.
Запорожская область вошла в состав России по итогам референдума осенью 2022 года. Однако Украина не признала результаты волеизъявления людей и продолжила атаковать регион.
Россия сейчас контролирует свыше 70% Запорожской области, но бывший областной центр региона — город Запорожье — остается под контролем киевского режима. Административным центром Запорожской области пока является Мелитополь.
Запорожье
Реклама
Реклама