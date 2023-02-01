Важное 01 февраля 2023, 14:54 Удар по группировкам ВСУ нанесли в районе Угледара Минобороны сообщило об ударах по позициям ВСУ около Угледара РИА «Новости»

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Армейская авиация и артиллерия группировки войск «Восток» поразили места скопления живой силы и военной техники 72-й механизированной и 35-й бригад морской пехоты ВСУ около Угледара. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он добавил, что также российские войска поразили места сбора 108-й и 124-й бригад территориальной обороны поселка Мирное и села Новоселка Донецкой Народной Республики.

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Общие потери войск противника на этих участках проведения специальной военной операции составили более 60 человек. Кроме того, ВСУ потеряли танк, боевую машину пехоты, два бронетранспортера и три автомобиля. Уничтожены самоходная гаубица «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и одна гаубица Д-20.

Также российские войска ударом высокоточного оружия ликвидировали радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

Всего за минувшие сутки объединенная группировка войск Вооруженных сил России нанесла поражения 88 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также ударила по живой силе и военной технике в 131-м районе.