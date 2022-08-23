Удар по администрации ДНР нанесли из американских РСЗО HIMARS

Вооруженные силы Украины обстреляли центр Донецка из американских РСЗО HIMARS и другого натовского вооружения. Об этом сообщил Совместный центр контроля и координации прекращения огня в Telegram-канале.

«Противник подверг массированному обстрелу центр Донецка из натовского вооружения. В частности, в первые две серии атак по Ворошиловскому району противник использовал артиллерийские системы калибра 155 миллиметров. Третья атака <...> осуществлена противником с применением РСЗО HIMARS», — говорится в сообщении представительства ДНР.

Под удар попало здание донецкой администрации, сообщается о, как минимум, двух погибших среди гражданского населения. Глава ДНР Денис Пушилин обвинил Запад в целенаправленном уничтожении жилых массивов в Донецке и заявил, что украинский преступный режим должен понести заслуженное наказание.

Донецк начали обстреливать утром 23 августа. В центре города атаковали территорию вблизи ТЦ Green Plaza. Снарядами калибром 155 миллиметров обстреляли Ворошиловский район. Там же произошло прямое попадание в жилой дом. По словам главы городской администрации Алексея Кулемзина, есть погибшие и раненые.