Российский военный врач Николай Перминов рассказал о прицельных обстрелах медиков со стороны ВСУ во время спецоперации на Украине. Интервью капитана медицинской службы опубликовал телеканал «Звезда».

«Такое ощущение, что по медицинским работникам при оказании помощи шел шквал огня», — рассказал он.

Военнослужащие выполняли свои задачи. Когда к ним на помощь отправлялись медики, украинские военные сначала выдерживали паузу, а затем наносили удар «на добивание». Обстрел велся именно по врачам.

Николай Перминов заявил, что в этом проявляется отсутствие чести тех, кто стрелял. На его счету — десятки спасенных жизней. Указом президента врач был награжден Орденом Мужества.

Украинские военные регулярно атакуют медицинскую службу. К примеру, в марте они обстреляли полевой госпиталь двумя ракетами «Точка-У».