Спецоперация 11 февраля 2023, 19:44 Удар из «Солнцепека» по позициям ВСУ под Угледаром сняли на видео Появилось видео работы ТОС «Солнцепек» по позициям ВСУ под Угледаром

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Российские военные в ходе спецоперации применяют для ударов по позициям ВСУ в пригородах Угледара тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек». Видео работы техники появилось в Telegram-канале «Воин DV».

В кадр попали удары «Солнцепеков» по расположенным среди деревьям позициям противника, а также раздавшиеся взрывы.

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После них во все стороны полетели обломки, а вверх поднялись клубы дыма и пыли.

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В конце декабря представители «Русской весны» рассказали о поражении танков ВСУ из ТОС-1А. Группировка «О» нанесла удар по нескольким боевым машинам. Одна из них подорвалась сразу и достаточно зрелищно сдетонировала.

Отряд ВСУ и военную технику противника в районе села Каменка в середине декабря тоже уничтожили из «Солнцепека». Народная милиция ДНР вычислила позиции украинских военных при помощи дронов.