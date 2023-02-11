11 февраля 2023, 19:44
Удар из «Солнцепека» по позициям ВСУ под Угледаром сняли на видео
Появилось видео работы ТОС «Солнцепек» по позициям ВСУ под Угледаром
Российские военные в ходе спецоперации применяют для ударов по позициям ВСУ в пригородах Угледара тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек». Видео работы техники появилось в Telegram-канале «Воин DV».
В кадр попали удары «Солнцепеков» по расположенным среди деревьям позициям противника, а также раздавшиеся взрывы.
Реклама
После них во все стороны полетели обломки, а вверх поднялись клубы дыма и пыли.
Реклама
В конце декабря представители «Русской весны» рассказали о поражении танков ВСУ из ТОС-1А. Группировка «О» нанесла удар по нескольким боевым машинам. Одна из них подорвалась сразу и достаточно зрелищно сдетонировала.
Отряд ВСУ и военную технику противника в районе села Каменка в середине декабря тоже уничтожили из «Солнцепека». Народная милиция ДНР вычислила позиции украинских военных при помощи дронов.
ВСУ
Оружие
Реклама
Реклама