Удар «Искандера» уничтожил эшелон в 200 солдат ВСУ в Днепропетровской области

Ракетным комплексом «Искандер» уничтожены 200 солдат резерва Вооруженных сил Украины и 10 единиц военной техники. Об этом сообщило Министерство обороны России, передало РИА «Новости».

Удар был произведен по воинскому эшелону с резервистами на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области.

«В результате прямого попадания ракеты „Искандер“ по воинскому эшелону на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области уничтожено свыше 200 военнослужащих резерва ВСУ и 10 единиц военной техники, следовавших в зону боевых действий в Донбассе», — сказано в сводке ведомства.

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