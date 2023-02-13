Спецоперация 13 февраля 2023, 13:04 Удар «Градами» по ангару с танками ВСУ сняли на видео РИА «Новости» показало видео с уничтожением хранилища украинских танков под Донецком РИА «Новости»

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Ракеты системы залпового огня «Град» ударили по расположенному под Донецком ангару с украинскими танками. Видео с места событий опубликовало РИА «Новости».

На опубликованных кадрах военные 1-й Славянской бригады выпустили снаряды по установленной цели. На снятом с беспилотника видео показали, как первые же ракеты залетели в ангар, где взорвались и уничтожили вражескую технику.

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Координаты места хранения боевых машин противника установили российские разведчики. Получив данные, артиллеристы 1-й Славянской бригады ударили «Градами», поразив цель с первого залпа.

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В минувшее воскресенье, 12 февраля, официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что на Краснолиманском направлении российские войска уничтожили до 100 украинских боевиков, нанеся поражение противнику ударами авиации и артиллерии.