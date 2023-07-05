05 июля 2023, 09:30
Удар десантников по ВСУ на Артемовском направлении сняли на видео
Минобороны показало, как десантники на Артемовском направлении уничтожили группы ВСУ
Российские десантники остановили на Артемовском направлении перемещение подразделений Вооруженных сил Украины. Минобороны России показало кадры с поля боя.
Расчеты беспилотных летательных аппаратов Воздушно-десантных войск засекли на Артемовском направлении выдвижение нескольких групп солдат и техники. Координаты передали в центр управления артиллерией и решили нанести удар.
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В бой вступили десантники. Они ударили по бронетехнике и бойцам. Точность огня контролировали с воздуха при помощи дронов. На кадрах показали уничтоженные машины и момент, когда украинские солдаты эвакуировали раненого.
В Запорожской области около села Работино отразили атаку ВСУ. По военным открыли шквальный огонь, и они бросились врассыпную. Другой неудачный для противника бой случился в районе села Марфополь, через которое украинские военные пытались пройти к населенному пункту Дорожнянка.
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