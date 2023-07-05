Спецоперация 05 июля 2023, 09:30 Удар десантников по ВСУ на Артемовском направлении сняли на видео Минобороны показало, как десантники на Артемовском направлении уничтожили группы ВСУ

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Российские десантники остановили на Артемовском направлении перемещение подразделений Вооруженных сил Украины. Минобороны России показало кадры с поля боя.

Расчеты беспилотных летательных аппаратов Воздушно-десантных войск засекли на Артемовском направлении выдвижение нескольких групп солдат и техники. Координаты передали в центр управления артиллерией и решили нанести удар.

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В бой вступили десантники. Они ударили по бронетехнике и бойцам. Точность огня контролировали с воздуха при помощи дронов. На кадрах показали уничтоженные машины и момент, когда украинские солдаты эвакуировали раненого.

В Запорожской области около села Работино отразили атаку ВСУ. По военным открыли шквальный огонь, и они бросились врассыпную. Другой неудачный для противника бой случился в районе села Марфополь, через которое украинские военные пытались пройти к населенному пункту Дорожнянка.