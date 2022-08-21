Учителя-волонтеры из России приедут в школы ДНР в новом учебном году

В новом учебном году помогать педагогам в школах ДНР будут учителя-добровольцы из России, сообщил премьер-министр республики Виталий Хоценко. По его словам, это поможет решить проблему с дефицитом кадров.

«На сегодня есть определенная проблема — проблема с преподавательским составом в школах. Но мы ее решаем и планируем решить за счет того, что много учителей-волонтеров из РФ, которые готовы приехать», — сказал Хоценко.

Он уточнил, что некоторые учителя приедут в ДНР на время, а кто-то останется здесь жить и работать дальше, написали «Известия».

В своем Telegram-канале Хоценко сообщил, что 21 августа в ДНР привезли более 200 тысяч учебников для школ Донецка, Мариуполя, Дебальцево, Волновахи и Амвросиевского района. Поставка учебных материалов продолжится. В общей сложности до 1 сентября в республику прибудет 2 миллиона 513 тысяч учебников.

В июне глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что школы ДНР и ЛНР с начала учебного года могут перейти на российские образовательные стандарты.