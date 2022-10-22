Учителей героев спецоперации предложили награждать | 360°

Спецоперация 22 октября 2022, 14:14 Учителей героев спецоперации предложили награждать Замруководителя администрации президента Кириенко предложил награждать учителей героев СВО РИА "Новости"

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Учителя, сформировавшие чувство патриотизма у героев специальной военной операции России на Украине, заслуживают наград. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, передал ТАСС.

Он напомнил, что практически каждый день выходят указы президента о награждении высокими государственными наградами бойцов СВО. В связи с этим Кириенко заявил, что следует так же благодарить, чествовать и награждать и учителей, классных руководителей и педагогов, воспитавших героев.

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«И, мне кажется, было бы правильно нам вместе подумать о том, чтобы соответствующие благодарность и признание от общества получал не только сам герой, но и получал тот учитель, который когда-то сформировал в нем вот это настоящее, правильное чувство патриотизма и чувство гордости, давайте вместе об этом подумаем», — сказал политик на Всероссийском форуме классных руководителей.

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На том же форуме Кириенко заявил, что цель войны Запада с Россией — попытка ликвидировать ее как самостоятельное государство. Он отметил, что Запад борется и с историческими корнями России, культурой и традициями.