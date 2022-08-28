Ученикам школ в Северодонецке запрещали говорить по-русски

Ученикам школ в ранее подконтрольном Украине Северодонецке в ЛНР запрещали говорить на русском языке. Об этом РИА «Новости» рассказал выпускник одной из школ города.

«Русского языка практически не было вообще. Если у кого-то что-то проскакивало — родителей к директору, и ученики сторонились и не разговаривали», — поделился он.

В образовательном учреждении приветствовались доносы. Тех, кто говорил по-русски, учителя отчитывали перед классом. Если эта история повторялась — его вели к директору школы.

Выпускник добавил, что в программе был русский язык. Но преподавание этого языка не велось, на уроках ученики ничего не делали.

В конце июня союзные войска выбили из Северодонецка украинских солдат. Город полностью перешел под контроль властей ЛНР. Пермский край окажет существенную поддержку для восстановления Северодонецка.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВС РФ уничтожили до 100 украинских националистов, которые проходили обучение в центре подготовки резерва ВСУ в районе Славянска.