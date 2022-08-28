facebook_pixel
    28 августа 2022, 21:25

    Ученикам школ в Северодонецке запрещали говорить по-русски

    Выпускник школы в Северодонецке: ученикам запрещали говорить по-русски

    Юлия Шелковенко

    Ученикам школ в ранее подконтрольном Украине Северодонецке в ЛНР запрещали говорить на русском языке. Об этом РИА «Новости» рассказал выпускник одной из школ города.

    «Русского языка практически не было вообще. Если у кого-то что-то проскакивало — родителей к директору, и ученики сторонились и не разговаривали», — поделился он.

    В образовательном учреждении приветствовались доносы. Тех, кто говорил по-русски, учителя отчитывали перед классом. Если эта история повторялась — его вели к директору школы.

    Выпускник добавил, что в программе был русский язык. Но преподавание этого языка не велось, на уроках ученики ничего не делали.

    В конце июня союзные войска выбили из Северодонецка украинских солдат. Город полностью перешел под контроль властей ЛНР. Пермский край окажет существенную поддержку для восстановления Северодонецка.

    Ранее в Минобороны России сообщили, что ВС РФ уничтожили до 100 украинских националистов, которые проходили обучение в центре подготовки резерва ВСУ в районе Славянска.