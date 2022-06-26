Российские военные нанесли удар по учебным центрам ВСУ

Российские вооруженные силы ракетами «Калибр» нанесли высокоточный удар по учебным центрам ВСУ на Украине. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, военные ликвидировали учебные центры во Львовской, Житомирской и Черниговской областях Украины.

«Высокоточным оружием ВКС России нанесли удар по территории 184-го учебного центра в районе Старичи Львовской области, 199-го учебного центра в районе Тетеревки Житомирской области и 169-го учебного центра районе Десна Черниговской области», — заявил Конашенков.

Таким образом, благодаря удару ВС РФ боеспособность утратили 46-я аэромобильная бригада, 65-я и 66-я мотопехотные бригады.

Всего за минувшие сутки российские военные уничтожили около 720 националистов.