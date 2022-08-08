Учебный процесс из двух вузов Мариуполя временно перенесут в Донецк

Образовательные учреждения Донецка станут временным пристанищем для педагогов и студентов из Мариуполя. Об этом рассказала министр образования и науки ДНР Ольга Колударова. Ее слова процитировало РИА «Новости».

Она рассказала о нововведении на министерской встрече по вопросам подготовки образовательных организаций к наступающему учебному году.

«Есть предложение из министерства науки проработать вопрос о временной организации образовательного процесса студентов и педагогов на территории Донецка до проведения восстановительных работ в двух этих вузах», — сказала Колударова.

По ее словам, сотрудники министерства науки и высшего образования ДНР специально ездили на личный осмотр зданий мариупольских вузов. Они оценили состояние материально-технической базы и состояние корпусов.

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