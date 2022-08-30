Учебный год в школах Ясиноватой пройдет в дистанционном формате

Школы Ясиноватой в новом учебном году будут работать дистанционно. Глава городской администрации Дмитрий Шевченко в эфире телеканала «Россия 24» объяснил это угрозой безопасности.

«К большому сожалению, это не очная форма обучения, дистанционная либо так называемая заочная форма», — сказал он.

В городе по-прежнему очень опасно, с февраля ранили более 140 человек, 42 жителя погибли. Проведение уроков и проверку заданий организуют онлайн, учителя выйдут на работу. Учащимся не позволят сесть за парты в прямом смысле, но проведут для них праздник 1 сентября. Как именно, Шевченко не уточнил.

Формат обучения в школах ДНР будет комбинированным, предупредил ранее глава республики Денис Пушилин. В общей сложности в Донецкой и Луганской народных республиках откроют 1120 школ. В них сделали ремонт, оборудовали компьютерные классы и создали условия для обеспечения начальных классов горячим питанием.

Первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко объявил, что школы Донбасса, Херсонской и Запорожской областей возьмут под вооруженную охрану. Средства на эти цели выделили из федерального бюджета.