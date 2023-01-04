04 января 2023, 16:45
Участвующих в спецоперации военных предложили лишить мобильников
Подполковник Иванников предложил законодательно лишить военных в зоне СВО мобильников
Находящимся в зоне проведения специальной военной операции российским военным нужно законодательно запретить использование мобильных телефонов. Такую идею в беседе с Ura.ru высказал директор благотворительного учреждения «Право и порядок» подполковник запаса, кандидат исторических наук Олег Иванников.
Он подчеркнул, что запрет должен касаться не только военных, которые находятся на передовой, но размещенных в глубоком тылу.
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По словам Иванникова, это сократит число утечек важной информации, которую собирают иностранные спецслужбы.
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«Ведется прослушивание иностранными спецслужбами информации, она обрабатывается и иногда не только в негативном ключе поступает в СМИ, но и используется для различных вбросов, диверсий», — заявил подполковник запаса.
Эксперт добавил, что через работающие гаджеты вражеская сторона может отслеживать перемещение военной техники и переброску войск. В этих условиях мобильный телефон становится источником больших проблем, которые нужно решить законодательным путем.
Безопасной альтернативой для сохранения связи военнослужащих с родными Иванников назвал почту. При этом он подчеркнул, что общаться с родственниками участники специальной военной операции могут только по разрешению командования.
Работающие мобильные телефоны сделали возможным удар украинских боевиков по месту временного размещения российских военнослужащих в Макеевке. Об этом заявил первый заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России генерал-лейтенант Сергей Севрюков.
Он пояснил, что, по собранным данным биллинга мобильных телефонов, украинские военные установили координаты для цели запущенных ракет HIMARS, четыре из которых попали в здание.
Как напомнило «ФедералПресс», в Минобороны заявили, что пусковую установку, из которой ВСУ нанесли удар по месту дислокации российских военных, уничтожили ответным огнем.
Армия
Специальная военная операция РФ на Украине
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