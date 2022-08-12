Участок дороги между Донецком и Мариуполем восстановят до конца осени

Участок дороги между Донецком и Мариуполем отремонтируют до ноября этого года. Об этом в интервью ТАСС рассказал руководитель проекта ООО «Мостовик» Виталий Саблин.

Это российская строительная компания, которая занимается ремонтом трассы Славянск — Донецк — Мариуполь

По словам Саблина, к ноябрю планируется завершить восстановление участка общей протяженностью более 120 километров.

Ранее «Известия» рассказали, что в Мариуполе начали восстановительные работы. Об этом стало известно со слов замглавы правительства России Марата Хуснуллина. Он рассказал, что на месте завода «Азовсталь» создадут технопарк с элементами благоустройства. По его словам, концепция застройки территории комбината еще находится на стадии доработок. Кроме того, в планах есть восстановление исторических зданий в центре города.

Также Хуснуллин сообщил, что первые жилые дома в Мариуполе планируется сдать в сентябре. Также в городе полным ходом идет строительство больниц. По словам Хуснуллина, в Мариуполе уже успели заменить большое количество коммуникаций.