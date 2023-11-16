Спецоперация 16 ноября 2023, 23:35 Участница СВО спасла трех человек во время обстрела ВСУ, несмотря на собственные ранения Военная медсестра Целуйко получила награду за спасение трех человек в зоне СВО Фото из личного архива Екатерины Целуйко

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Представитель регионального отделения Народного фронта в Брянской области, военная медсестра, участница спецоперации Екатерина Целуйко получила награду «За спасение погибавших». Об этом сообщил RT.

Этим летом смелая девушка спасла трех человек во время обстрела со стороны Вооруженных сил Украины — она вытащила из разбитой машины своих коллег и пострадавшего бойца, несмотря на собственные ранения. Бригады медицинской роты 10-го танкового полка три дня работали на эвакуации.

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«На заключительной эвакуации наша машина попала под обстрел и перевернулась: от автомобиля осталось одно название», — поделилась девушка.

Целуйко призналась, что четыре года шла к своей мечте — стать военным медиком. На передовую она отправилась в качестве добровольца. Девушка рассказала, что уже дважды помогала командиру полка и пленным бойцам ВСУ, хотя «враг бьет по медикам с особой жестокостью».

Самыми востребованными женскими профессиями в зоне СВО являются врачи, медсестры и повара. Жительницам Подмосковья ранее напомнили, что все желающие могут заключить контракт на военную службу при наличии медицинского образования.