Участников теробороны в России предложили приравнять к ветеранам | 360°

Спецоперация 21 октября 2022, 11:41 Участников теробороны в России предложили приравнять к ветеранам Депутат Госдумы Картаполов: участники теробороны должны получить статус ветерана Телеканал "360"

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Статус ветерана боевых действий следует присваивать участникам территориальной обороны, которые выполняют работы, связанные с риском для жизни. Сделать это предложил председатель Госдумы по обороне Андрей Картаполов, сообщил ТАСС.

Задачи территориальной обороны решают сотрудники разных ведомств, от частей вооруженных сил в тылу до работников Росгвардии, МВД и федеральных органов исполнительной власти.

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Однако статус ветерана боевых действий нужно присваивать исходя из того, чем именно занимался боец. Андрей Картаполов заявил, что охранять условный мост тоже важно, но в этом случае человек находится не под огнем противника. Розыск и уничтожение диверсионно-разведывательных групп, контакт с ними — совсем другая ситуация.

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«Те, кто реально будет выполнять задачи, связанные с риском для жизни, безусловно, получат статус ветерана боевых действий», — сказал депутат.

Мобилизованные бойцы смогут подать заявление на статус ветерана боевых действий после возвращения со службы. Их рассмотрит комиссия Минобороны России. В случае положительного решения им предоставят льготы для проезда в общественном транспорте, ежемесячное пособие и другие меры поддержки.