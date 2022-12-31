Спецоперация 31 декабря 2022, 19:13 Участники СВО из Кызыла перед Новым годом пообщались с родными по телемосту Минобороны России: военнослужащие ЦВО пообщались с родными по телемосту

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Военнослужащие горного мотострелкового соединения ЦВО смогли перед Новым годом увидеться и пообщаться с родными по телемосту. Кадры этого события показала пресс-служба Минобороны России.

Перед участниками телемоста выступили артисты ансамбля песни и пляски ЦВО и творческий коллектив Республики Тывы. Такое мероприятие проходит уже не в первый раз с начала спецоперации. Это тот редкий случай, когда родные и близкие могут с глазу на глаз увидеть своих отцов, мужей, детей, отметил исполняющий обязанности командира соединения Азат Фатхутдинов. В преддверии Нового года телемост решили устроить вновь, на сей раз — с Кызылом.

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«С той стороны — наши военнослужащие, участники боевых действий, со стороны города Кызыла — их родные и глава республики. Подготовили культурную программу и поздравления», — добавил и. о. командира.

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По его словам, если удалось хотя бы на несколько минут создать уютную праздничную атмосферу и показать поддержку, это «очень высоко поднимет боевой и моральный дух», так необходимый военнослужащим для выполнения боевых задач.