Спецоперация 07 марта 2023, 09:53 Участникам спецоперации вдвое увеличат объем комплексов «Пенициллин» РИА «Новости»: до конца года в зоне СВО вдвое увеличится количество комплексов Пенициллин» YouTube

Читать 360tv в

До конца 203 года в зоне спецоперации вдвое увеличится количество новейших российских комплексов звукотепловой разведки «Пенициллин». Об этом журналистам РИА «Новости» сообщил неназванный информированный источник.

«До конца этого года планируется увеличить количество комплексов „Пенициллин“, задействованных в зоне спецоперации, в два раза» — сказал он.

Реклама

По его словам, наращивание объемов этой техники повысит эффективность контрбатарейной борьбы союзных сил с артиллерией ВСУ.

Реклама

Собеседник издания не рассказал, сколько «Пенициллинов» сейчас используется в зоне спецоперации. Однако он отметил, что эти комплексы применяются с самого начала боевых действия.

Также источник РИА «Новости» подчеркнул, что боевое применение «Пенициллинов» доказало высокую эффективность этой техники в рабочих условиях. В частности, он отметил пользу этих комплексов в борьбе с гаубицами иностранного производства, полученных ВСУ от сторонников украинской позиции.