Спецоперация 13 июня 2023, 19:05 Участникам спецоперации должны доплачивать за подбитую технику противника, заявил президент Президент Путин пообещал обсудить с Минобороны РФ выплаты за подбитую технику ВСУ kremlin.ru

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Президент России Владимир Путин удивился, что за подбитую военную технику участники специальной военной операции не получают выплаты. Глава государства пообещал, что еще вернется к этому разговору с министерством обороны страны. Такое заявление Путин сделал на встрече с военными корреспондентами в Кремле.

«Я уже точно не помню, но, по-моему, за самолет 300 тысяч, за танк 100 тысяч должны выплачивать дополнительно. То, что не выплачивают, это неожиданно для меня», — сказал Путин.

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Верховный главнокомандующий подчеркнул, что российские военные работают мужественно и эффективно. Он заверил, что заверил, что ВС РФ продолжат избирательно бить по целям, а не по жилым кварталам Украины.

Путин признал, что СВО выявила неэффективных «паркетных» генералов в Вооруженных силах России. При этом из тени начали выходить нужные люди. Бойцы, участвующие в СВО, — герои в глазах любого нормального человека, говорил ранее российский лидер. Они нужны Родине. Путин отметил, что именно из ни должен комплектоваться будущий командный состав ВС РФ.

Лидер российского государства также рассказал, что военные контракты с января текущего года заключили свыше 150 тысяч человек. Российская армия вместе с добровольцами набрала 156 тысяч человек.