Спецоперация 19 апреля 2023, 19:59 Участника поджога одесского Дома профсоюзов ликвидировали в боях под Артемовском Обозреватель: участника поджога Дома профсоюзов в Одессе Станкова уничтожили в Артемовске Соцсети

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В боях под Артемовском уничтожили боевика ВСУ Александра Станкова, который был причастен к поджогу Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году. Об этом сообщило украинское издание «Обозреватель».

«Боец получил несовместимое с жизнью ранение на Артемовском направлении», — говорится в статье.

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В издании рассказали, что Станков с позывным Перун воевал в составе 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Известно, что он был среди других участников одесского Майдана, кто 2 мая 2014 года устроил поджог в Доме профсоюзов. Внутри здания укрывались представители «Антимайдана». Жертвами трагедии стали 48 человек, большинство из них сгорели заживо, еще 250 пострадали.

Накануне, 18 апреля, стало известно о ликвидации бывшего народного депутата Верховной рады, боевика ВСУ Олега Барны. Его уничтожили на Херсонском фронте.

На прошлой неделе в зоне СВО погиб командир роты националистического батальона «Карпатская Сечь» Артур Асадов. Он известен тем, что вел боевые действия против мирного населения Донбасса в составе 49-й бригады ВСУ.