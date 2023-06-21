Спецоперация 21 июня 2023, 04:49 Участник СВО из Екатеринбурга обхитрил боевика ВСУ под Артемовском Ura.ru: российский военный притворился спящим, чтобы обезоружить бойца ВСУ в зоне СВО РИА «Новости»

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Российский военный использовал смекалку и обезоружил боевика ВСУ в зоне проведения спецоперации. Боец из Екатеринбурга притворился спящим, что помогло ему выиграть несколько секунд. Об этом военный Дмитрий рассказал в беседе с Ura.ru. Он выполнял боевые задачи на Артемовском направлении.

По словам военного, в ходе ожесточенного сопротивления он оказался отрезан от своих сослуживцев. Рядом с ним был вражеский окоп. Дмитрий прыгнул туда, когда там никого не было.

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«Позже я услышал украинскую речь, понял, что это ВСУ. Мне пришла в голову идея притвориться спящим. У меня появилось буквально несколько секунд на принятие решения. Я смог вырвать из рук бойца ВСУ автомат и ликвидировать противников», — рассказал военный.

Он также отметил, что тогда встретился с двумя украинскими военными. Дмитрий просидел во вражеском окопе почти час. Он вышел только после того, как услышал знакомые голоса. Как выяснилось позже, на звуки стрельбы пришли боевые товарищи Дмитрия.

«Уже позже я узнал, что мои товарищи смогли уничтожить еще несколько человек из ВСУ, при этом без единой потери», — вспомнил военный.

Дмитрий дал несколько советов на тот случай, если военному придется спасать свою жизнь, притворившись спящим. Главное — это поддерживать стабильный ритм дыхания.

«Важно делать глубокие вдохи, прямо такие же мы делаем обычно во сне. Такое дыхание расслабляет организм, а значит, солдат не будет делать лишних движений», — объяснил Дмитрий.

Эти действия помогут бойцу выиграть несколько секунд на то, чтобы предпринять попытку опередить противника, отхватив оружие. Также, по словам военного, в это время есть вероятность бросить гранату.