11 июля 2023, 02:22
Участник боевых действий в Донбассе рассказал, чего боятся ВСУ на Авдеевском направлении
Старший лейтенант Матюшин: ВСУ готовят блиндажи под Авдеевкой из-за риска попасть в кольцо
Авдеевский гарнизон ВСУ может попасть в кольцо, как это произошло в Артемовске, поэтому украинские бойцы усиленно формируют оборону в лесополосах и охраняют свои пути снабжения. Об этом сообщил старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, участник военных действий в Донбассе с 2014 года Александр Матюшин в беседе с Ura.ru.
«Если на Новокалиново или чуть северо-западнее сомкнутся наши части, то получается, что авдеевский гарнизон ВСУ окажется в полном окружении и повторится артемовский сценарий (взятие города в котел — прим. ред.), только более жесткий», — заявил он.
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Матюшин объяснил, что сейчас снабжения войск Украины расположены дальше, чем в Артемовске. Все необходимое поставляют с Курахово-Красноармейска и Дружковки. Из-за этого боевикам ВСУ важно удержать автомобильную и железную дороги, по которым осуществляется снабжение солдат.
По словам военного, сейчас бойцы киевского режима занимаются активным укреплением лесополосы недалеко от Авдеевки. До 2014 года в этом месте были сельскохозяйственные поля и до нынешнего времени там никто не убирал, во многих местах выросли подсолнухи.
«Как раз в этих посадках противник довольно активно сейчас окапывается, строит там всевозможные траншеи, блиндажи, огневые точки под артиллерию, капониры под танки, огневые точки под пулеметы и все остальное», — сообщил Матюшин.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ поменяли тактику боевых действий после провала контрнаступления. Теперь украинские боевики двигаются малыми группами и не рискуют отправлять большое скопление силы в бой.
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