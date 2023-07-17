Спецоперация 17 июля 2023, 23:50 «Убивать больше русских». Пленный боец ВСУ рассказал о мобилизации на Украине Минобороны: пленные бойцы ВСУ заявили, что в Британии их учили ненависти к русским РИА «Новости»

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Минобороны России опубликовало в Telegram-канале беседу с двумя украинскими военнопленными. Они рассказали, как попали в зону СВО и чему их обучали.

По словам одного из мужчин, его забрали прямо из маршрутки и доставили в военкомат, откуда отправили в учебный центр НАТО. Никакую медкомиссию мобилизованный не проходил. Он оказался в Великобритании, где украинских бойцов обучали «весьма плохо», а стреляли они холостыми патронами. Все обучение продлилось 35 дней, причем упор делался на настраивание украинцев против русских.

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«Больше всего, по моему мнению, подготовка заключалась в психологии, чтобы настроить нас против русского народа, чтоб было больше ненависти. Нам постоянно рассказывали, что надо больше убивать русских», — рассказал один из пленных.

Другой боец сообщил, что потери ВСУ зашкаливают из-за отвратительного командования. Причем, сами командиры на боевые задания не ходили, а сидели в блиндажах в пяти-семи километрах от зоны боевых действий и руководили по радиосвязи.

Пленные передали сослуживцам только одну просьбу: «Не идти воевать».

Ранее сообщалось, что американский наемник Александр Дрюке, который ранее находился в российском плену, заявил о своем возвращении на украинскую территорию. Дрюке прибыл в страну, чтобы «заниматься оказанием гуманитарной помощи» и для поддержки «в военных усилиях».