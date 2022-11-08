«Убитые» под Макеевкой солдаты оказались живы. Минобороны опровергло фейк | 360°

Спецоперация 08 ноября 2022, 12:07 «Убитые» под Макеевкой солдаты оказались живы. Минобороны опровергло фейк Минобороны России опровергло большие потери мобилизованных солдат под Макеевкой РИА «Новости»

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Информация о больших боевых потерях российских подразделений вблизи Макеевки в Донецкой Народной Республике, в которых служат мобилизованные, оказалась ложной. Этот слух распространил киевский режим, заявили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«В ходе проведенного анализа установлено, что военнослужащие, о которых идет речь в фейковых материалах, в настоящее время выполняют задачи в зоне специальной военной операции», — сообщили в министерстве.

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Слухи о гибели мобилизованных бойцов под Макеевкой, по версии Национального центра управления обороной, распространил киевский режим и его западные кураторы. Их цель — дискредитировать российскую армию.

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Военные также проверили новость о том, что у солдат в 74-й Юргинской бригаде отнимают мобильные телефоны и запрещают свидания с родственниками. Смартфоны действительно собрали и оставили в специально оборудованном месте, так как на территории части можно пользоваться только кнопочными телефонами. Встречи с родными проводят в комнате для посетителей на контрольно-пропускном пункте.