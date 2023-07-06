Спецоперация 06 июля 2023, 23:53 «Убиты лучшие из нас». Офицер ВСУ рассказал об уничтожении своего отряда за один бой CBC: офицер ВСУ рассказал о разгроме сотни лучших солдат за один бой РИА «Новости»

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Командир одного из батальонов ВСУ поделился подробностями гибели самых боеспособных военных в подразделении. Это случилось за одно сражение, отметил офицер в интервью канадскому изданию CBC.

«Мы понесли большие потери. Из 420 солдат у нас 100 убитых и раненых, в том числе, к сожалению, и лучшие из нас», — сказал он.

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По его словам, батальон до сих пор не может прийти в себя от урона, который нанесли российские военные. Сейчас на смену погибшим бойцам начали готовить группу призывников. Обучение проводят в ускоренном темпе на двухнедельных курсах, добавил офицер.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев ранее сообщил, что контрнаступление Украины уже привело к большими человеческим жертвам и потерям техники для ВСУ. По его мнению, США и другим странам НАТО безразлично относятся к судьбе Украины и ее народа.