Убийство замглавы ВГА Каховского района Гуры оказалось инсценировкой силовиков | 360°

Спецоперация 12 сентября 2022, 11:41 Поделиться Telegram

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Viber Убийство замглавы ВГА Каховского района Гуры оказалось инсценировкой силовиков Замглавы ВГА Каховского района Гура заявил, что его убийство было инсценировкой ФСБ Соцсети

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Убийство замглавы администрации Каховского района Херсонской области Виталия Гуры оказалось инсценировкой ФСБ. Об этом чиновник заявил в эфире Первого канала.

«Украинские СМИ показывают про меня, что я уже умер, погиб, убили <...> В начале августа ко мне подошли и сказали, что на меня идет покушение, предоставили запись, что имеется, хотят меня убить», — сказал член ВГА.

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По данным силовиков, инсценировка помогла выявить и задержать заказчиков двух убийств и их сообщников.

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Неизвестные расстреляли Виталия Гура в субботу, 6 августа. На месте происшествия криминалисты нашли брошенные злоумышленниками гильзы. В тот же день появилась информация, что пострадавший при покушении замглавы Каховского района скончался. Ранее были раскрыты подробности преступления. При покушении убийцы стреляли из автоматов и пистолета.

Также покушение пережил начальник областного УСИН Евгений Соболев. Бомбу неизвестные привязали к дереву рядом с его машиной. После детонации взрывного устройства пострадавшего Соболева госпитализировали.

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