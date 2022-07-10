Убийства под музыку. Украинские военные сняли видео из САУ PzH 2000 во время обстрелов

Украинские военные сняли видео во время очередного обстрела населенных пунктов в Донбассе. На кадрах они находятся внутри немецкой самоходной артиллерийской установки PzH 2000. За 29 секунд она выдает четыре выстрела 155-миллиметровыми снарядами.

Артиллеристы при этом сидят, как на курорте, в сланцах. Ролик с веселой музыкой они выложили в Сеть. Видимо, чтобы максимальное количество пользователей знали в лицо, кто ведет огонь по мирным жителям.

Атаки на города и другие населенные пункты в ДНР со стороны ВСУ не прекращаются. Сегодня вечером мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что город снова подвергается хаотическому массированному обстрелу со стороны украинских военных.

Под огнем артиллерии ВСУ оказались Киевский и Куйбышевский районы. За 45 минут было выпущено более 35 снарядов калибром 155 миллиметров.