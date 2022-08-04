Зеленский пытается настроить Китай против России. Но у жителей Поднебесной хорошая память

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что хотел бы встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. Вдруг получится уговорить китайцев сменить нейтралитет на санкции против России. При этом лидер Украины старается делать вид, что не помнит про скандал с «Мотор Сич» и тот факт, что главные украинские союзники — враги Китая.

Зеленский захотел пообщаться с главой КНР

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет напрямую пообщаться с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. По словам украинского лидера, Китай — «очень сильное государство, мощная экономика», к тому же постоянный член Совета безопасности ООН, поэтому сможет повлиять на Россию политически и экономически. Президент Украины также отметил, что с начала спецоперации не имел никаких контактов с представителями КНР, а с лидером страны ранее общался лишь однажды — год назад.

Ранее Зеленский призвал Китай объединиться с западными странами, чтобы выступить против России в вопросе украинского конфликта. Он также выразил надежду на то, что КНР объединится с другими странами для поддержки и восстановления Украины. При этом во время выступления перед студентами Австралийского национального университета украинский президент призвал КНР соблюдать нейтральную позицию. В Сети президента Украины назвали коррумпированной марионеткой НАТО.

Ответа китайской стороны пока не последовало. Впрочем, президент Зеленский уже не первый раз заявляет, что хотел бы видеть Китай на стороне своей страны. Власти Украины даже собирались предложить КНР стать их гарантом безопасности. В Поднебесной уже не раз констатировали — кризис на Украине спровоцировали США и теперь американцы получают от этого выгоду. А простые китайцы выражают поддержку России и ее жителям.

Китай помнит про «Мотор Сич»

Политолог и журналист Юрий Светов в разговоре с «360» назвал пожелания Владимира Зеленского о встрече с председателем КНР очередным проявлением мании величия. Похоже, что президент Украины уже привык, что к нему приезжают такие персонажи, как бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, президент Румынии Клаус Йоханнис. С украинским лидером несколько раз беседовал 46-й президент США Джо Байден, его постоянно приглашают выступать на разных форумах.

Можно понять, зачем такие переговоры понадобились украинской стороне, большой вопрос, зачем они Си Цзиньпину. У него острейший конфликт с американцами вокруг Тайваня, подготовка XX съезда Коммунистической партии КНР. Неужели он будет тратить время на встречу с президентом страны, о которой неизвестно, будет ли она существовать на будущий год? Можно попасть на обложку The Times как самый влиятельный политик мира, но куда труднее добиться, чтобы в это поверили Юрий Светов политолог и журналист.

Политолог отметил, что отношения с Китаем полностью достались Украине в наследство от Советского Союза. Хотя по логике, если уж в стране затеяли декоммунизацию, то и такие связи надо было прервать. Однако не стали: китайские студенты учились в украинских вузах, как повелось еще со времен СССР. У многих были связи с рядом крупных промышленных предприятий, которые опять-таки сложились во времена Советского Союза. Словом, между странами были нормальные торговля и взаимодействие.

«Финал этому положила история с украинским заводом «Мотор Сич», который выпускал и ремонтировал двигатели для авиации и беспилотных летательных аппаратов. Китай был готов приобрести предприятие, у него был интерес. Но последовала команда из Соединенных Штатов: американцы не хотели, чтобы КНР получила его и все наработки. Поэтому украинская власть просто выкинула оттуда китайцев. Те подали в суд, но когда будет рассматриваться это дело и каким будет решение, неизвестно», — сказал политолог.

Поднебесная поддержит Россию

По словам политолога, полное отсутствие стратегического мышления Зеленского ярче всего проявилось на фоне недавнего визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. В этот момент китайцы особенно хорошо поняли, что им нужно сотрудничество с Россией — чтобы выстоять во время агрессии Соединенных Штатов Америки. И тут украинский президент предлагает: бросьте союзника и идите ко мне.

«Зеленский надеется сейчас на чудо-оружие, которое ему пришлют со всех сторон, а заодно на чудо, что мир снова будет его поддерживать. Посмотрите, уже и сам украинский президент, и его министры, обращаясь к лидерам европейских государств и союзникам, упрекают их, что те в первую очередь думают о проблемах своих стран и нуждах людей, а потом только об Украине. Они уже просто привыкли, что ради них все всем жертвуют», — подчеркнул Светов.

Однако вряд ли граждане благополучных европейских стран согласны мыться раз в 10 дней и ходить по неосвещенным городам, чтобы на Украину отправили очередную партию оружия. Политолог также добавил, что, по мнению экспертов, уже где-то с середины июня нейтральная позиция Китая по отношению к конфликту на Украине сместилась в сторону поддержки России. Естественно, КНР не будет помогать в ущерб своим интересам, однако непременно поддержит россиян, где возможно.