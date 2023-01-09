Эксклюзив 09 января 2023, 19:10 У ВСУ три беды — зима, личный состав и древняя техника Военный эксперт Матвичйук: ВСУ теряют много техники из-за холода и устаревшего вооружения РИА «Новости»

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Минобороны России все чаще заявляет, что ВСУ несут потери в технике либо времен СССР, либо в вооружении западного образца из модельного ряда 2000-х годов. Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в интервью с «360» рассказал, что и реального современного вооружения на балансе украинской армии не так уж и много.

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Раньше у ВСУ была техника времен СССР, но она еще соответствовала современным нормам. Затем украинскую армию начал оснащать Запад. Но в этих поставках были своего рода отбросы производства шестидесятых годов. Из более-менее приличных можно отметить некоторые модели из Германии, Англии и Франции. Все остальное — хлам. Современной же техники совсем мало.

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Также Минобороны России регулярно сообщает о потерях ВСУ в авиации. На это есть три причины.

Во-первых — сбивается устаревшая техника. Это самолеты, которые украинцам передали поляки, словаки, болгары. Эти модели не модернизированы. Их оснащение — на уровне развала периода развала СССР, где-то 1990–1991 год.

Во-вторых — союзные силы полностью уничтожили тот летный состав, который участвовал на начальном этапе спецоперации. Сейчас же на стороне ВСУ участвуют необкатанные летчики. Все, что они знают — это взлет и посадка.

Кроме того, в местах боестолкновений ВСУ и союзных сил установилась низкая температура. Это не позволяет украинским летчикам использовать технические характеристики самолетов. На это влияют обледенение и некачественное топливо.

Также неудачные погодные условия позволяют летчикам союзных сил, которые намного дальше видят и могут наносить удары на большие расстояния, сбивать самолеты противника.

На боеспособность ВСУ влияет и техника НАТО. Она не подготовлена к зиме и замерзает, а топливо требует замены на зимний вариант. У Украины такого нет. Поэтому у Украины и такие большие потери в технике.