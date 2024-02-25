25 февраля 2024, 19:38
«У них все слаженно». Пленный солдат ВСУ — о профессионализме российских десантников
Пленный военный ВСУ отметил слаженность работы российских десантников
Военнослужащий ВСУ высказался о работе бойцов Воздушно-десантных войск России. Он также отметил гуманное отношение к пленным, видео с его рассказом опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.
Пленный также отметил, что российские десантники работают профессиональнее украинских военных.
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«У них все слаженно, каждый знает свою позицию и все понимают друг друга. У нас совсем по-другому», — подчеркнул военнопленный.
Он добавил, что командир задал им не то направление, а планшет с навигатором сломался. В итоге бойцы ВСУ свернули в другую сторону и пошли вдоль леса, затем начался обстрел. Один из военных погиб, второй — получил ранение.
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