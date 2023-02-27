Спецоперация 27 февраля 2023, 12:50 Тысячи украинских военных попали в плен на территории ДНР Врио главы ДНР Пушилин: количество украинских военнопленных исчисляется тысячами РИА «Новости»

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В Донецкой Народной Республике находятся тысячи плененных украинских военных. Об этом в эфире «Россия 24» рассказал врио главы региона Денис Пушилин, сообщил ТАСС.

«Эта цифра исчисляется тысячами», — подчеркнул Пушилин.

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Врио главы ДНР рассказал, что, несмотря на сопротивление и переброску резервов Вооруженных сил Украины, российские военные в Марьинке продвинулись вперед. По его словам, город освободят намного раньше, чем ожидали.

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Взрыв дамбы на водохранилище «Северный ставок» в Артемовске врио главы ДНР назвал медвежьей услугой — это не окажет большого влияния на темпы продвижения, но увеличит шансы ВСУ попасть в окружение на севере города.

Командир танковой роты российских войск рассказал ранее, что бойцы ВСУ стали чаще сдаваться в плен. На передовую, по его словам, перебросили подразделения территориальной обороны, а за ними в роли заградительных отрядов остались нацбатальоны. Несмотря на опасность, бойцы подползали и поднимали руки в знак капитуляции.