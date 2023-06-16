Спецоперация 16 июня 2023, 03:03 «Тысячи убитых и обугленные танки». Американский полковник раскритиковал контрнаступление ВСУ Американский полковник Блэк: контрнаступлению ВСУ помешала стальная стена РИА «Новости»

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Украинские военные провалили контрнаступление из-за «стальной стены». Об этом сообщил американский полковник, ветеран войны во Вьетнаме Дик Блэк на своей странице в Twitter.

«Украинское контрнаступление наткнулось на стальную стену. Семь тысяч убитых в бою, 160 танков и 360 бронемашин были уничтожены всего за неделю без достижения особых результатов». — написал он.

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Полковник указал на «обугленные Leopard и Bradley», которые «повсюду валяются» и напомнил, что киевскому режиму нельзя говорить о бое «до последнего украинца», ведь это недопустимо и нечеловечно.

Ранее американский журналист и ведущий дайв-шоу Джексон Хинкл назвал наступление ВСУ настоящим провалом. Он объяснил, что армия Украины лишилась огромного количества техники и людей, так и не добившись никаких успехов.

Украинский президент сам признал, что российские бойцы «жестко сопротивляются» контрнаступлению ВСУ. По мнению главы киевского режима, РФ не намерена проигрывать в этом бою, ведь это будет указывать на проигрыш в конфликте. Помимо этого Зеленский пожаловался на «медленные поставки» оружия от Запада и заявил о потере времени и людей.