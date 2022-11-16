Эксклюзив 16 ноября 2022, 16:33 «Тысячи тонн железобетона». Главной задачей ВС России назвали взятие Донбасской дуги Журналист Борзенко: Россия должна заставить Украину прекратить обстрелы Донецка РИА «Новости»

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Главной задачей российских военных на данный момент является прорыв так называемой Донбасской дуги, рассказал «360» военный журналист Алексей Борзенко. По его словам, украинское руководство нужно заставить прекратить обстреливать Донецк.

Борзенко подчеркнул, что с течением времени столица ДНР потихоньку «превращается в Мариуполь». Журналист напомнил, что с 2014 года Украина строила в Донбассе оборонительную систему, опасаясь наступления шахтеров.

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«Самое животрепещущее для нас — это попытаться прекратить обстрелы Донецка. Чтобы их прекратить, нужно расколоть, разрезать на куски и полностью взять так называемую Донбасскую дугу. <…> Там тысячи тонн железобетона, там залитые бункеры, там очень крепкая линия обороны», — рассказал собеседник «360».

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По его словам, это можно было бы сделать с помощью российской стратегической авиации и бомб, которые ВС России уже применяли в Сирии. Борзенко напомнил, что благодаря отечественному вооружению сирийская армия получила возможность вести наступательные действия.

«Но мы не можем это сделать на Донбасской дуге, потому что там все эти укрепления вплетены в населенные пункты. А в населенных пунктах в качестве заложников держат мирное население. А это жители Донбасса, их нужно освободить», — подытожил Борзенко. Он добавил, что в последнее время стала поступать информация об успехах российских военных на указанном направлении. По словам Борзенко, нужно как можно скорее заставить Украину прекратить атаковать Донецк.

Жители Челябинской области поучаствовали в восстановлении Донбасса. Их вклад в нормализацию жизни отметил мэр города Ясиноватая Дмитрий Шевченко, сообщило издание Ura.ru.

Днем 16 ноября в центре Донецка прогремели два взрыва. Под обстрелы ВСУ попали Киевский и Куйбышевский районы города.