Спецоперация 26 июля 2023, 14:43 Тысячи солдат ВСУ погибли у линии фронта на Запорожском направлении — военкор Военкор Сладков заявил, что вдоль линии фронта в Запорожье остались тысячи тел солдат ВСУ РИА «Новости»

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Украинская армия во время контрнаступления понесла большие потери. Вдоль линии фронта на Запорожском направлении остались тела тысяч бойцов, заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» военкор Александр Сладков.

«Мы уничтожаем врага на подступах. Тысячи солдат вражеских лежат вдоль линии фронта нашей», — сказал он.

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Журналист подтвердил, что российские подразделения тоже потеряли некоторых бойцов, однако несоразмерно меньше, чем Вооруженные силы Украины. Александр Сладков заявил, что в первые дни контрнаступления на Запорожском направлении выпускали по опорным пунктам до тысячи боеприпасов за ночь, в том числе снаряды американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Однако Вооруженные силы России тщательно подготовились, стянули артиллерию, заминированы подступы к линии обороны и запаслись снарядами.

Украинские войска за последние сутки предприняли 36 попыток прорвать оборону на Запорожском направлении, сообщил «Царьград». Ожесточенные бои устроили на Пологовском, Васильевском и Токмакском направлениях.