Крымчане присоединились к борьбе за Донбасс. Тысячи жителей полуострова отправились добровольцами на спецоперацию на Украине, сообщил в эфире «Соловьева Live» постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов. Его заявление привело РИА «Новости».

«Добровольцев много, это тысячи людей», — сказал он.

Георгий Мурадов также предупредил, что властям Украины в случае возобновления мирных переговоров придется принять условия России, сообщили «Известия». Он напомнил, что Херсонская область и юг Запорожской области были частью Таврической области, которая вместе с Крымом входила в состав России.

«Люди уже живут в российской системе ценностей и экономики», — объявил постпред Крыма.