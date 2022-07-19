19 июля 2022, 13:50
Тысячи крымчан отправились на защиту Донбасса — постпред Мурадов
Власти Крыма рассказали о тысячах ушедших в Донбасс добровольцев
Крымчане присоединились к борьбе за Донбасс. Тысячи жителей полуострова отправились добровольцами на спецоперацию на Украине, сообщил в эфире «Соловьева Live» постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов. Его заявление привело РИА «Новости».
«Добровольцев много, это тысячи людей», — сказал он.
Георгий Мурадов также предупредил, что властям Украины в случае возобновления мирных переговоров придется принять условия России, сообщили «Известия». Он напомнил, что Херсонская область и юг Запорожской области были частью Таврической области, которая вместе с Крымом входила в состав России.
«Люди уже живут в российской системе ценностей и экономики», — объявил постпред Крыма.