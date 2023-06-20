20 июня 2023, 08:21
Тысячи бойцов, бронетехника и артиллерия. Офицер Марочко подсчитал общие потери ВСУ за неделю
Офицер Марочко: ВСУ на всех направлениях СВО потеряли 2,3 тысячи военных за неделю
Войска Украины понесли большие потери в личном составе и технике на всех направлениях боевых действий. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сказал РИА «Новости», что за неделю погибли 2,3 тысячи бойцов.
Офицер проанализировал официальные данные Минобороны России и пришел к выводу, что самые значительные потери Вооруженные силы Украины понесли за последние семь дней на Донецком направлении — более 1,5 тысячи человек. В целом погибли 2,3 тысячи украинских военных и наемников.
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«Также нашими войсками уничтожено порядка 60 единиц автомобильной техники, более 30 различных боевых бронированных машин», — сказал Андрей Марочко.
Из 40 уничтоженных артиллерийских систем четыре — из арсенала стран НАТО.
Российские разведчики показали уничтоженную на Авдеевском направлении западную бронетехнику. Военные уточнили, что машины либо подорвались на минных заграждениях, либо попали под обстрел.
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Армия
Специальная военная операция РФ на Украине
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