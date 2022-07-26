«Тыл у нас крепкий». Бойцам и жителям Донбасса привезли 2,5 тонны медикаментов из Подмосковья

Из Подмосковья в Донбасс привезли очередной гуманитарный груз. Около 2,5 тонны медикаментов отправят со склада в госпитали, на передовую и в медицинские батальоны.

Забирать лекарства приезжают медики, волонтеры и военнослужащие. В них нуждаются как получившие ранения бойцы, так и пострадавшие от обстрелов мирные жители.

Начальник медицинской службы одной из бригад Алена Глазунова уточнила, что в основном медикам приходится работать с осколочными и полосными ранениями, спасать людей с оторванными конечностями.

«Мы сейчас, конечно, нуждаемся в перевязочных, кровеостанавливающих материалах. Очень сложно найти кровезамещающие препараты. И антибиотики — даем их при осколочных ранениях сразу же, чтобы не было последствий хирургических, заражений», — сказала она.

Алена заберет прибывший груз в медицинскую роту в Горловку. Там гуманитарную помощь распределят по подразделениям.

Капитан Народной милиции ДНР Деян Берич заметил, что контуженных среди военнослужащих много, но боевой дух бойцы не теряют.

«Все понимают: если здесь мы проиграем — будет беда. <…> Потихоньку движемся вперед, побеждаем. Помогают ребята в тылу. Потому что без хорошего тыла нет хорошей армии. У нас тыл крепкий», — подчеркнул он.

Вернуться в бой, по словам Берича, людям помогают как лекарства, так и само желание отправиться на передовую.

Гуманитарные акции, добавил военный медик с позывным Борман, намного облегчают жизнь. Медикаменты есть, но не в таких объемах.

«Мы можем некоторых людей, не выводя из строя, вылечить. Настрой у ребят боевой. Все хотят, чтобы дома было безопасно», — заметил Борман.