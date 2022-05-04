«Ты не воин и не мужчина». Кадыров обратился к предводителю украинских националистов

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился в Telegram-канале к командиру украинского националистического батальона «Азов»*. Он уличил его в трусости и призвал выйти из убежища.

«Обращаюсь к командиру „Азова“*, который находится в бункере „Азовстали“. Не стыдно тебе держать больных женщин, стариков? Выйди в поле, давай, покажись. С тобой покончим раз и навсегда. Как ты себя после этого представляешь? Я тебе говорю официально, ты не воин, ты не мужчина», — заявил Рамзан Кадыров.

Глава Чечни уличил командира нацбатальона в том, что он тянет время, надеясь на подкрепление, но никто не придет на помощь. Он признал, что, если бы не приказ президента России остановить штурм комбината, он уже был бы схвачен. Рядовых боевиков Рамзан Кадыров тоже призвал выйти из укрытия и сражаться.

Он также сообщил, что националисты удерживают в бункерах комбината больше 150 мирных жителей и 170 раненых.

*«Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.