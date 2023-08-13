Спецоперация 13 августа 2023, 14:39 «Твари без образования». Пьяная жительница Донецка оскорбила бойцов СВО из-за их национальности Жительница Донецка в кафе оскорбила участников СВО из-за их внешности Соцсети

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Женщина в Донецке оскорбила участников специальной военной операции из-за их внешности и национальности. Ролик опубликовал RT в своем Telegram-канале.

Белокурая дама пыталась спровоцировать бойцов, унижая их. Она называла солдат «тварями без образования» и «уродами».

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«Вас здесь никогда не было и не будет. <…> Вы просто сидите у себя по норам с байбаками, кто у вас там… Мулы! Сидите без образования. <…> Вы холуи», — рассуждала женщина с бокалом в руке.

Случай произошел в кафе, где военные обедали. На провокации российские бойцы не поддались.

Позже оскорбившая участников СВО жительница Донецка извинилась за свой поступок. Она призналась, что была пьяна.

Ранее несколько мужчин напали на ветерана СВО, потерявшего ногу. Военнослужащего избили, сорвали с него все награды, отобрали телефон. Злоумышленников задержали, их обвиняют по нескольким статьям. Сам пострадавший записал видеообращение из больницы, в котором призвал не чинить самосуд над напавшими.