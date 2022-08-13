«Тут дети ходят». Трое парней из Донецка очистили улицу от «Лепестков»

Жители Киевского района Александр, Егор и Никита самостоятельно очистили от мин «Лепесток» улицу Маршака. Молодые люди гуляли, обнаружили мины и решили справиться с ними без помощи МЧС, рассказали они «360».

«Мы живем по соседству, вчера с друзьями мимо проходили и обнаружили „Лепестки“. А по этой улице машины ездят, ходит куча детей, пенсионеров и других жителей, животные ходят. Мы сообщили в МЧС, но на спасателей сейчас большая нагрузка… Решили работать своими силами», — рассказали ребята.

По их словам, мины были расположены по территории всей улицы и в ближайших дворах. Пришлось потрудиться, но друзья не испугались ни сложностей, ни опасности такого занятия. Теперь на улице, по их словам, «почти безопасно» — осталось только несколько «Лепестков» под забором.

«Ребенок бы их не заметил. Шли люди, пришлось их останавливать, даже пришлось кричать», — поделились парни.

Не повторять! Опасно!